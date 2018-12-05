شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 22 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب العطلة الرسمية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.72% لتتداول حالياً عند 14.54$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في شهر مقارنة مع الافتتاحية عند 14.64$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 97.15 موضحة توالي ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.97.

هذا وقد ساهم ارتفع سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد ثلاثة أعوام على نظيرتها ذات أمد خمسة أعوام يوم أمس الثلاثاء وسط تراجع عائدات الخزانة ذات الأمد الطويل والتي تنذر بحالة من الركود الاقتصادي لاحقاً بالتزامن مع قلق المستثمرين حيال ضبابية تفاصيل الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج مؤخراً، في تحويل السيولة إلى الملاذات الآمنه.

ما ألقى بظلاله تباعاً على أداء مؤشرات الأسهم العالمية التي شهدت تراجعات، ودعم بشكل ملحوظ أمس الثلاثاء أداء العقود الآجلة لأسعار الفضة التي ارتفعت للأعلى لها في شهر قبل أن تنخفض اليوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع توجه المستثمرين من جديد للدولار الأمريكي كملاذ آمن في ظلال تسعير الأسواق لمضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لإقرار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب اليوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.