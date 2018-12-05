شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً بسبب العطلة الرسمية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1323 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1343 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1318، بينما حقق الأعلى له عند 1.1346.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.9 مقابل 54.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد تقديم محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر المركزي الأوروبي حيال الإشراف المصرفي في فرانكفورت.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي تعكس استقرار الانكماش عند 49.2 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، والكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لكلاً من فرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر استقراراً عند 55.0 في فرنسا مقابل 55.3 في تشرين الأول/أكتوبر وعند 53.3 في ألمانيا مقابل 54.7.

كما قد تظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل استقراراً عند 53.1 مقابل 53.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة أيضا لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.0% مقابل 0.8% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر.