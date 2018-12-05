شكرا لقرائتكم خبر عن محلل: ضغوط بيعية على سهم البنك التجارى الدولى وراء تراجع البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط البيعية واصلت دفع المؤشر الرئيسى لمزيد من الانخفاض لينهى تعاملات جلسة الثلاثاء عند مستوى 12624 نقطة بتراجع 309 نقطة ليخترق بذلك قاعه السابق لشهر أكتوبر الماضى عند مستوى 12956 نقطة.

وأرجعت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الأداء السلبى للمؤشر الرئيسى بضغط من عمليات البيع المكثفة على سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر وكسره لمستوى دعمه الرئيسى 72 جنيه، مضيفة أن كسر المؤشر لمستوى 12950 نقطة يعد بمثابة إشارة على إنهاء الحركة العرضية قصيرة الأجل ليستكمل المؤشر موجة الهبوط الرئيسية على الأجل المتوسط ويواجه مستويات الدعم التالية حول 12500- 12300 نقطة.

وأضافت ميادة أمين، ومن جانب آخر انخفاض أحجام التداولات يفتح الطريق لظهور محاولات ارتداد والتى ننصح بالتعامل معها فى الوقت الحالى فى إطار التصحيح المؤقت بهدف التجربة على مستويات الدعم المنكسرة للتأكيد على تحول دورها إلى مقاومات وفى هذة الحالة سيواجه المؤشر مستويات 12800- 13000 نقطة ثم 13400 نقطة، والتى قد تتجدد الضغوط البيعية حولها مرة أخرى.

ونصحت مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، المستثمر قصير الأجل باستغلال الارتفاعات لتخفيض المراكز واحترام مستويات إيقاف الخسائر لكل سهم.