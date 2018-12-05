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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الخليج (GBK) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، امام سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 261.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 275.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 261.00 ومستوى المقاومة 275.00 .
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