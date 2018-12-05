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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الدولي (KIB) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 271.30 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 262.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 260.00 ومستوى المقاومة 271.30 .
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