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شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة عقارات الكويت (KRE) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 56.15 ، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 68.30 إلى 44.00) ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.40 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 59.02 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 59.02 .
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