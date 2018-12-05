شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة عقارات الكويت (KRE) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 56.15 ، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 68.30 إلى 44.00) ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.40 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 59.02 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 59.02 .