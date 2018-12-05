شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.16 ريال ، في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.52 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.52 .