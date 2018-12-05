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شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة السريع (1213) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة المحوري 14.63 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 23.00 إلى 9.45) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.56% بما يعادل 0.50 ريال ، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.63 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 16.23 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.23 .
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