- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 14.62 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.30 إلى 18.52) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -0.26 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.41 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة ثبات المقاومة 14.62 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.41 ومستوى المقاومة 15.00 .
شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .