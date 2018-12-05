شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 14.62 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.30 إلى 18.52) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -0.26 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.41 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة ثبات المقاومة 14.62 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.41 ومستوى المقاومة 15.00 .