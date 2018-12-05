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شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الحمادي (4007) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 26.60 ، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.16 ريال ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.90 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.85 ومستوى المقاومة 27.90 .
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