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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت نجران (3002) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.06% بما يعادل 0.43 ريال ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 8.99 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.95 إلى 7.01) .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.99 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 9.45 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.52 ومستوى المقاومة 9.45 .
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