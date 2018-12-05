شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت نجران (3002) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.06% بما يعادل 0.43 ريال ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 8.99 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.95 إلى 7.01) .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.99 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 9.45 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.52 ومستوى المقاومة 9.45 .