شكرا لقرائتكم خبر عن الخضري يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخضري (1330) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 7.09 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 0.08 ريال ، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.09 ، ليستهدف مستوى الدعم 6.75 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.75 ومستوى المقاومة 7.50 .

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