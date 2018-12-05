شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني الأرباح – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الاخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -11.67 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7917.99 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 7917.99 .