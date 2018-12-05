شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني الأرباح – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الاخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -11.67 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7917.99 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 7917.99 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 78
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 95
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 14
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 187
شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني الأرباح – تحليل صباحي – 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .