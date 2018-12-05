شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الأمريكي ليمحي مكاسب مطلع الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب العطلة الرسمية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52% إلى مستويات 0.7300 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7338، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7295، بينما حقق الأعلى له عند 0.7356.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مجموعة الصناعة الاسترالية (AIG) للقطاع الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 51.1 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 2.8% مقابل 3.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.3%، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع السادس والعشرين على التوالي.