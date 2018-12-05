انهيار وشيك للسعودية بعد خروج قطر من أوبك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

اعلنت السلطات القطرية بأن الدوحة ستخرج من منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل .

وتأتي هذه الخطوة القطؤية في ظل الانصياع التام للنظام السعودي للسياسات الامريكية والتي لم تبقي من منظمة اوبك سوى اسمها.

و اعلنت قطر رسميا بانها ستنسحب من المنظمة محددة تاريخ الانسحاب بالاول من يناير المقبل .. ويعد هذا القرار القطري بمثابة حرب اقتصادية جادة مع السعودية .

ويرى مراقبون ان اعلان انسحاب قطر من منظمة اوبك لا يعني الاعلان الرسمي عن موت هذه منظمة اوبك فحسب بل انه سيلعب دورا كبيرا في تحجيم دور السعودية وحلفائها الاقليميين على اسواق الطاقة .

مشيرين الى انه بخروج قطر رسميا من اوبك، ستنتهي احدى المهام التي اوكلها الاميركيون الى ابن سلمان .

واكد المراقبون ان اعلان ترامب قبل عدة ايام عن شكر ابن سلمان لدوره في خفض اسعار النفط مطالبا اياه يبذل جهود اكبر لخفض الاسعار الى اقل مما هي عليه الان كان السبب الحقيقي لخروج قطر من اوبك .