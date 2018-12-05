شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأعمال تختتم زيارة لندن.. و5.6 مليار دولار استثمارات بريطانيا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وسط الأجواء الباردة العاصمة البريطانية، لندن، الباردة، وهطول الأمطار المستمر، واستعدادات الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، اختتمت بعثة الأعمال المصرية زيارة "طرق الأبواب" للندن، وسط مناقشات ولقاءات ساخنة، وتأكيد على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى، ورفع التبادل التجارى.

وقال السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، أن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ نحو 5.6 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تشهد تطورات اقتصادية هامة ومتسارعة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5%، حيث تعد مصر من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحجم تعداد سكان نحو 100 مليون نسمة، وأن بريطانيا تعد أكبر مستثمر أجنبى فى مصر.

وأكد السفير المصرى فى بريطانيا، أن الصادرات المصرية إلى بريطانيا ارتفعت بنحو 27% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مما يقلل من عجز الميزان التجارى بين البلدين بنحو 40%، مؤكدًا أنه على الرغم من حظر الطيران البريطانى المباشر إلى مطار شرم الشيخ الدولى، والذى نسعى لرفعه مع تطبيق مصر كافة المعايير الأمنية، إلا أنه زار مصر أكثر من 350 ألف سائح بريطانى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقارنة بنحو 300 ألف سائح خلال عام 2017.

وقال عضو مجلس اللوردات، أندرو ستون، إن القطن المصرى قادر على غزو الأسواق العالمية من جديد، حيث إنه من نوعية الأقطان، ذات المواصفات الفريدة عالميًا، ويتميز بطول التيلة، وقدرته على الامتصاص ومتانته، وترجع تلك المواصفات الفريدة، إلى طبيعة المناخ والأجواء فى مصر إلى جانب تركيبة الأرض – التربة - المصرية، ولكنه يحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة، فى الزراعة وجنى المحصول، والحليج، وصناعة النسيج، لغزو أسواق العالم من جديد.

وأضاف عضو مجلس اللوردات، أندرو ستون، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بمقر البرلمان الإنجليزى "قصر وستمنستر" بوسط العاصمة البريطانية لندن، أنه عند استخدام التكنولوجيا الحديثة فى زراعة القطن المصرى محليًا فى مصر، والتى تقدم تلك التكنولوجيات بعض دول منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل تلك التكنولوجيا فى طريقة الزراعة ومعدات وآلات الزراعة وأدوات الرى الحديثة، وحليج القطن، وبعد ذلك يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى النسيج، والتى تتيحها مدينة "لانكشر"، والتى تقع شمال غرب إنجلترا، وتعد مدينة صناعة النسيج الرائدة فى بريطانيا.

ولفت عضو مجلس اللوردات، أندرو ستون، إلى أنه باجتماع، عناصر القطن المصرى والتكنولوجيا الزراعية وصناعة النسيج المتطورة، تكون مفردات نجاح المنظومة الخاصة بالقطن المصرى قد اكتملت ويكون قادرًا على غزو العالم، بتصميمات حديثة وجودة مرتفعة، وهو ما ينعكس على العمالة المصرية فى قطاع الزراعة، بدفع أجور جيدة لهم، للنهوض بهذا القطاع من جديد.

والتقى أعضاء بعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، برئاسة المهندس خالد نصير، أعضاء بالبرلمان البريطانى، بمجلسيه، بمقر البرلمان الإنجليزى "قصر وستمنستر" بوسط العاصمة البريطانية لندن، حيث أدار الجلسة عضو البرلمان الإنجليزى، جوناثان جورج لورد، بمشاركة عضو مجلس اللوردات، أندرو ستون، وعدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه، اللوردات والعموم، حيث أكد أعضاء البرلمان الإنجليزى على أن مصر حققت نجاحًا لمحوظًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتسير على الطريق الصحيح.

والتقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، Nikhil Rathi الرئيس التنفيذى لبورصة لندن، بمقر البورصة بوسط العاصمة البريطانية، لدعم العمل والتعاون المشترك بين بورصتى مصر ولندن ومجالات الاستثمار وعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، وفقًا لما قال محمد فريد، رئيس البورصة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الجمعة، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار خلال العام القادم 2019، بزيادة تتراوح بين 10% و20% عن الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجارى 2018، مؤكدا أن الهيئة فى العام الجديد تستهدف افتتاح أول منطقة استثمارية كبيرة فى منطقة الصف، وزيادة عدد مكاتب خدمة المستثمرين بين 3 و4 مراكز جديدة، وافتتاح منطقة حرة جديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، حيث يشارك فى بعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن بعثة الأعمال المصرية إلى المملكة المتحدة تعكس التطور الكبير فى العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بالجذب الاستثمارى، حيث تعد بريطانيا الدولة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث أن الاستثمارات البريطانية مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث تتيح مصر فرصا استثمارية فى عدة مشروعات قومية عملاقة.

وانطلقت فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسؤول الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، والتى تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

وشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

وتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

وتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.