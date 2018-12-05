شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2.33 درهم، مقتربا من الحد العلوي من القناة الهابط طويل الاجل والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل ضغطا نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 2.27 درهم كمستوى اول ثم 2.20 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.30 وبين مستوى المقاومة هو 2.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط