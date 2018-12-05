شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال أداء السهم سلبي في الاجل القصير والمتوسط، حيث انخفض أمس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0.501 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وفي ظل استمرار تراجع كميات التداول، مما يعكس عزوف التداولين عن التداول في السهم، ونتوقع مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير لمستوى الدعم النفسي عند 0.45 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.53 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط