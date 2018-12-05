شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات أولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند 1.03 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي وهو ما ضغط السهم لينهي تداولات الثلاثاء عند مستوى 1 درهم، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه ان ينخفض السهم لمستوى الدعم 0.95 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.07 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط