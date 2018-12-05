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شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يحافظ على اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يحافظ على اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1.94 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 1.92 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الالي، وفي ظل استمرار تداول السهم أسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، الذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.80 درهم، شرط اختراقه لمستوى الدعم الحالي عند 1.92 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.95 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يحافظ على اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .