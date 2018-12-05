شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يحافظ على اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يحافظ على اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1.94 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 1.92 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الالي، وفي ظل استمرار تداول السهم أسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، الذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.80 درهم، شرط اختراقه لمستوى الدعم الحالي عند 1.92 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط