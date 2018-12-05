شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة (BOS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.06 درهم، فقد عمق السهم من خسائره ليغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 1.05 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من عام 2009، وبالتزامن مع ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.04 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.06 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط