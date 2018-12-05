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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات أمس الثلاثاء أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.09 درهم، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصيرة الأجل، مما يعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1.05 درهم كمستوى اول ثم 0.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.18 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.06 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.09 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .