شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات أمس الثلاثاء أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.09 درهم، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصيرة الأجل، مما يعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1.05 درهم كمستوى اول ثم 0.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.18 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.06 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط