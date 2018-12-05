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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 0.547 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.53 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة 0.535 درهم، والذي يقابل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 0.58 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.53 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.54 وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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