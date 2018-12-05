شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى جلسة الثلاثاء عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 1.01 درهم، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يعكس تفوق القوى البيعية على الشرائية، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لمستوى الدعم الحالي عند 1 درهم والذي بات وشيكا، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.94 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.03 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط