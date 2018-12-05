شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.491 درهم، ليعوض بذلك جزء طفيف من خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ملامسا لخط القناة الهابط متوسط الأجل، والذي يعد مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 0.45 درهم كمستوى اول ثم0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.51 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.49 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط