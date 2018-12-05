شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.78 درهم، حيث يعتبر هذا المستوى هو مستوى الدعم الحالي، حيث اغلق أمس السهم عند مستوى 1.80 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه الخميس الماضي، وفي ظل الوقت الذي اطلق فيه مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.70 درهم كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.75 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط