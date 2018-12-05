شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائر الخميس -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق أمس الثلاثاء أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 4898 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، ليبقى بذلك على مسافة قريبة من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 4950 نقطة، والذي يعتبر المستوى المحوري خلال الأيام القادمة، والذي يجب على المؤشر تجاوزه ليتغير الاتجاه الهابط الحالي على المدى القصير، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة نهاية الأسبوع الحالي. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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