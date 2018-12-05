شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2675 نقطة، وذلك بعدما تلقى سجل ارتفاع بلغ 2701 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي عند 2710 نقطة، كما كون المؤشر نموذج "Inverted Hammer " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 2710 نقطة، فانه قد يعيد اختبار مستوى المقاومة 2780 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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