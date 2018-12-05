شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل أعلى مستوى في عام ونصف -تحليل صباحي- 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما أشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 10602 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في عام ونصف، ومتجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 10500 نقطة، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 111000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل أعلى مستوى في عام ونصف -تحليل صباحي- 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .