شكرا لقرائتكم أداء «سلبي» لـ30 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:26

سجلت 30 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 12 شركات من أصل 40 شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 596 بليون ريال بزيادة قدرها 4.8 بليون ريال نستبها 0.81 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 24 في المئة الى 374 مليون ريال في مقابل 301 مليون ريال اول من أمس وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 48 في المئة الى 11.4 مليون سهم، في مقابل 7.75 مليون سهم لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 26 في المئة الى 6460 صفقة في مقابل 5109 صفقات.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه لليوم الثاني خلال تعاملات امس بنسبة بلغت 1.45 في المئة تعادل 151.51 نقطة صعودا الى مستوى 10602.84 نقطة في مقابل 10451.33 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 24.4 في المئة.

وطاول الصعود مؤشرات كل القطاعات في البورصة، أكبرها صعودا مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 1.86 في المئة الى 2122 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الریان الاسلامي - السعري الصاعد 1.84 في المئة الى 2453 نقطة، ثم مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 1.45 في المئة، تبعه مؤشر المصارف بزيادة نسبتها 1.10 في المئة الى 3919 نقطة.

وصعد مؤشر قطاع جميع الأسهم بزيادة نسبتها 1.06 في المئة تعادل 33 نقطة صعودا الى مستوى 3143 نقطة، تلاه مؤشر قطاع مؤشر الصناعة بزيادة نسبتها 0.92 في المئة صعودا الى مستوى 3331 نقطة.