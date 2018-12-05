شكرا لقرائتكم مصدرو الأغنام الاسترالية يوقفون شحنات الشرق الأوسط 3 أشهر كل سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني (رويترز) | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 22:55

قال مجلس مصدري الماشية الاسترالي أمس، إن المصدرين الاستراليين سيوقفون شحن الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط لثلاثة أشهر كل عام بدءا من 2019، في ظل غضب متصاعد بشأن التجارة البالغة قيمتها نحو 55 مليون دولار استرالي (40 مليون دولار أميركي) سنويا.



وقال المجلس إن أعضاءه وافقوا بشكل طوعي على تعليق شحنات الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يأتي ذلك في ظل حالة غضب عام بعد ظهور صور تظهر نفوق 2400 من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى الشرق الأوسط، مما أثار دعوات للحظر الكامل للتجارة.

وقال سايمون كرين رئيس مجلس مصدري الماشية الاسترالي في بيان بالبريد الإلكتروني «يتعلق الأمر بالحفاظ على تجارة قوية وقابلة للاستمرار في الأغنام الحية لتسعة أشهر في كل عام وتنميتها، وبشكل أوسع، تأمين مستقبل قطاع تصدير الماشية الحية الاسترالي».

وقد يخفف تحرك مجلس مصدري الماشية الاسترالي بعض الضغط على حكومة المحافظين.

ويدعم عدد من أعضاء حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون دعوات لحظر قطاع تصدير الأغنام الحية بالكامل في خطوة تهدد بتصدع الحكومة.

وقالت أكبر جهة لتوقعات تجارة السلع الأولية في استراليا في سبتمبر أيلول إنها تتوقع بيع 1.9 مليون رأس من الأغنام الحية هذا العام بقيمة 250 مليون دولار استرالي. ومن المتوقع أن يباع نحو خُمس ذلك العدد إلى دول في الشرق الأوسط.