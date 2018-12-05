شكرا لقرائتكم «دراية» توزع 20 مليون ريال أرباحا على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:39

أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع ارباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق من 1 تشرين الاول (أكتوبر) 2018 وحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2018 باجمالي ارباح موزعة قدرها 20 مليون ريال موزعة على أساس 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها الى سعر الطرح الاولى للوحدة 1.87 في المئة.



وتبلغ نسبة التوزيع 1.85 في المئة من صافي قيمة الأصول بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2018، وستكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية التداول بيوم الاثنين 31 ديسمبر 2018، وسيتم دفع التوزيعات بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2019، وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.