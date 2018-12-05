شكرا لقرائتكم «المساهمات العقارية» تعتمد وسائل التبليغ الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:02

أقرت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» وسائل التبليغ الإلكترونية رسمياً لتبليغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة بحقهم. وتضمن قرار اللجنة اعتماد استعمال تبليغات اللجنة بالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.



وأشارت اللجنة الى أنه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه. وأكد الأمين العام لـ «تصفية» حمزة العسكر، أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغ يساعد على سرعة انجاز المساهمات وإعادة الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهوده اللجنة الرامية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي كركيزة للتحول الوطني وتحقيق رؤية 2030.

وشدد على ضرورة تحديث بيانات جميع الأطراف باستمرار لدى «أبشر» تفادياً لصدور التبليغات على أرقام قديمة وغير محدّثة وبالتالي صدور القرارات الغيابية دون علمهم، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات المتبعة عادة بعد التبليغات المعتمدة سابقاً في الأنظمة القضائية مباشرة بعد التبليغ الإلكتروني.