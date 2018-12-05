شكرا لقرائتكم «العقارية» ترفع حصتها في «الوديان» 100 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:08

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) عن موافقة وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 25-03-1440 هـ الموافق 3 كانون الاول (ديسمبر) 2018 على زيادة رأس المال لشركة الوديان العقارية السعودية الشركة التابعة والمملوكة بنسبة 100 في المئة، للشركة العقارية السعودية ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.853 بليون ريال بدلا من 1 بليون ريال مقسماَ إلى 285.3 مليون سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية نقدية وعينية منها حصة نقدية بمبلغ 250 مليون ريال مدفوعة بالكامل وحصة عينية تمثل ثمن أرض مشروع الوديان بمبلغ مقداره 2.603 بليون ريال.



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