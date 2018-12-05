شكرا لقرائتكم مؤشر السوق الرئيس الخاسر الوحيد في «الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:32

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في السيولة المتداولة أمس بنسبة 74 في المئة الى 22.5 مليون دينار في مقابل 13 مليون دينار لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 52 في المئة الى 105.6 مليون سهم في مقابل 69 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 43 في المئة الى 4708 صفقات في مقابل 3284 صفقة.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي أمس الخسارة الوحيدة في البورصة بين المؤشرات بلغت نسبتها 0.12 في المئة تعادل 5.71 نقطة الى 4725.77 نقطة في مقابل مستوى 4731.48 نقطة لليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام أقل زيادة نسبتها 0.49 في المئة تعادل 25.24 نقطة الى 5140.97 نقطة في مقابل 5115.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الاول بنسبة 0.79 في المئة تعادل 41.99 نقطة صعودا الى 5369.04 نقطة في مقابل 5327.05 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «بنك بوبيان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.75 في المئة، وصولاً إلى 560 فلسا، من تداول 819 مليون سهم، بلغت قيمتها 452 مليون دينار، نُفذت من خلال 108 صفقات.

وحقق سهم «بنك وربة» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.42 في المئة، وصولاً إلى 208 افلس، من تداول 1.28 مليون سهم، قيمتها بلغت 269 الف دينار، نُفذت من خلال 140 صفقة، تلاه سهم «اهلي متحد» بخسارة نسبتها 0.48 في المئة هبوطا الى 208 افلس من تداول 4.62 مليون سهم قيمتها 960 الف دينار.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.53 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.33 في المئة الى 608 افلس.