شكرا لقرائتكم 34 % زيادة في السيولة المتداولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:13

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين العام تعاملات أمس مستقرا عند مستواه أول من أمس البالغ 1325.93 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.16 في المئة يعادل 1.40 نقطة هبوطا الى 870.81 نقطة في مقابل 872.21 نقطة أول من أمس، لترتفع خسارته منذ مطلع العام الى 19.94 في المئة.



وصعد إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 17.4 مليون سهم في مقابل 13.14 مليون سهم بنسبة ارتفاع 33 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 4.36 مليون دينار في مقابل 3.26 مليون دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 34 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.01 في المئة الى 98 صفقة في مقابل 99 صفقة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 8 شركات، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت شركة واحدة، واستقرت أسعار 6 شركات، لتستقر القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند 8.13 بليون دينار.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 4.20 مليون دينار بحريني، شكلت 96 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 16.7 مليون سهم، نفذت من خلال 83 صفقة.

وجاء البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 4.09 مليون دينار، نسبتها 94 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 16.21 مليون سهم، نُفذت من خلال 67 صفقة.

وحلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) ثانياً بقيمة أسهم متداولة بلغت 185 ألف دينار، نسبتها 3.64 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 605 آلاف سهم، نُفذت من خلال 5 صفقات.