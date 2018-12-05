شكرا لقرائتكم خبر عن التطوير العقارى: اجتماع شهرى مع "المجتمعات العمرانية" لحل مشاكل المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه من المقرر عقد اجتماع شهرى فى أول خميس من كل شهر بين أعضاء الغرفة من المطورين العقاريين، وعبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تطوير المدن الجديدة، لعرض مشاكل الشركات والعمل على حلها.

وأضاف سعد الدين فى تصريحات لـ”الخليج 365”، أن نائب رئيس الهيئة اجتمع بأعضاء غرفة التطوير العقارى الخميس الماضى واستمع إلى مشكلاتهم، ووعد بحل الكثير منها، وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على عدم وقف الشركات العقارية المخالفة وإيقاف التعامل معها على "سيستم" الهيئة، فى حالة ارتكابها لمخالفة أوغرامات، إلا بعد تصوير المخالفة وإخطار الشركة نفسها وليس حارس العقار، ومنحها مهلة لمدة شهر لإزالة المخالفة، منعا لفرض غرامات بطريقة عشوائية على المطورين.

وأشار المطورون خلال الاجتماع إلى مشكلة تتعلق بعدم تناسب حجم القدرة الكهربائية مع المشروعات التى يتم طرحها فى كراسة الشروط والمواصفات فى ظل الكثافات السكانية الكبيرة، وهو ما يتم اكتشافه أثناء العمل، وتتكبد الشركات سداد مبالغ إضافية لشركة الكهرباء، بحسب سعد الدين، وهو ما طلب معه نائب رئيس الهيئة من الغرفة عرض حالات بعينها لحل مشكلاتها وتعويض المطورين المضارين، وهو ما تعمل الغرفة على تجهيزه خلال الأيام الحالية.

وتابع المدير التنفيذى للغرفة، أنه تم عرض مشكلة تتعلق بتحرير محاضر وغرامات على المطورين بعد تسليم الوحدات للملاك الجدد فى حالة ارتكاب المالك أى مخالفة، وهو ما وعد معه نائب الهيئة بعدم تحرير مخالفات سوى باسم المالك وليس الشركة.

وأعلن نائب الهيئة خلال الاجتماع عن مخاطبة الأجهزة المختلفة لمنح الشركات تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر تجدد بحد أقصى عام لحين انتهاء الشركة من الإجراءات الخاصة بالدفاع المدنى وغيرها.