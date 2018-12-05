شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، فى لقاء حول سياسة مصر الخارجية المكاسب والتحديات. وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن مصر نجحت من خلال سياستها الخارجية فى استعادة دورها الكبير بين مختلف دول العالم وبين الدول الإفريقية. وأضاف رسلان، أن ما تم قوبل بتحديات كثيرة وتشويه لصورة مصر من جماعة الإخوان، مما يتطلب زيادة التواصل بهدف تصحيح الصورة تماما عن مصر مع استعادة الريادة المصرية مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد.

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