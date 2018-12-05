"أرامكو السعودية" تمنح "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" عقد خدمات يشمل الآبار...

الدمام - الخليج 365 :

حازت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" على عقد مهم من شركة "أرامكو السعودية" لتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي تحفيز واختبار الآبار النفطية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج في الآبار الرئيسية الجديدة والحالية في المملكة العربية السعودية.

وستوفر "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" جميع خدمات تسجيل البيانات الجيوفيزيائية للآبار، والثقب، واختبار الآبار، والتحفيز، والتكسير، وغيرها من العمليات ضمن إدارة الآبار؛ لتؤكد بذلك خبراتها الواسعة ومحفظتها الغنية من الخدمات والمعدات الخاصة بحقول النفط، لتساعد بذلك على خفض الوقت والتكاليف والتعقيدات على العميل، وتضمن تعاون جميع الأطراف لتحسين إنتاج الآبار.

ويتضمن العقد الذي تصل مدته إلى 3 ثلاث سنوات، إلى خيار التمديد لعام واحد مرتان، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر 2018. وسيوفر العقد للسعوديين أكثر من 200 فرصة عمل جديدة في مجالات الهندسة والخدمات الميداينة وإدراة المشاريع، بالإضافة إلى 300 فرصة عمل أخرى غير مباشرة، مما يعكس التزام "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" الدائم بدعم "أرامكو" في برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء".

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج لشركة أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني: "يدعم العقد مساعينا لتوفير خدمات متكاملة في الآبار الرئيسية في المملكة العربية السعودية، كما يسهم في رفع إنتاجية شركتنا والمحافظة على مستوى كفاءتها، ودعمها لتلبية الطلب المحلي والعالمي. ونحن سعداء بالعمل مع’بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك‘ كشريك يمتلك خبرة كبيرة في المملكة".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك، السيد لورينزو سيمونيلي: "إن فوز شركتنا بمثل هذا العقد المهم يعكس قدرتنا على توفير حلول متكاملة في مجال الآبار النفطية. وبصفتنا شريك لقطاع الغاز والنفط السعودي منذ أمد طويل، فإننا نلتزم بجلب التكنولوجيا المتطورة والخدمات التي تساعد على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية على صعيد عمليات التنقيب والاستكشاف، وكذلك دعم استراتيجية المملكة الرامية إلى زيادة إنتاجها من الغاز لأجل الاستخدام المحلي والتصدير."

وتجاوز عدد العاملين في "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة 2700 موظف في أكثر من 10 منشآت للتصنيع والصيانة والبحث والتطوير ضمن المملكة. وتتعاقد الشركة مع أكثر من 1350 مورد سعودي في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما ساهمت في توفير ما يزيد على 5300 فرصة عمل غير مباشرة.

ويتجسد الحضور المحلي القوي لشركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة من خلال منشاة للتجميع والصيانة والتصليح، ومنشأة لصناعة رؤوس الحفر تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، ومنشأة للعمليات ضمن الآبار؛ منشأة تصنيع معدات التحكم بالضغط ورؤوس الآبار التي تعتبر من أكبر منشآت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" وأكثرها تطوراً في المنطقة والتي تعمل على تنفيذ جميع العمليات الصناعية محلياً؛ وأكثر من 15 مشروعاً للأبحاث والتطوير في مركز الظهران للتكنولوجيا أثمرت عن التقدم للحصول على أكثر من 30 براءة اختراع، ومنشأة مضخات رفع النفط التي تتعاون مع 120 مورداً محلياً، ومنشأة لعمليات وخدمات الآليات التوربينية، بالإضافة إلى واحدة من أول وأكبر محطات مزج المواد الكيماوية في المملكة.