هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز التعاون مع مجموعة " أندريتز " النمساوية

دبي - الخليج 365 :

استقبل سعادة/ سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيسي، الدكتور ولفغانغ لايتنر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة "أندريتز " النمساوية العالمية، على رأس وفد رفيع ضم كل من بيتر ماغاور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ"أندريتز هيدرو"، وكارل شلوغيلباور، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في "أندريتز هيدرو". وحضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس مروان بن حيدر ، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

ورحب سعادة/ سعيد محمد الطاير في بداية الاجتماع بوفد مجموعة أندريتز مؤكداً إن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الهيئة على تبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمياه، مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، ومؤكداً على التزام الهيئة بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وتحدث سعادته عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية قوية، وقدرات مؤسسية نوعية، لرفع قدراتها الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 10927 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

من جهته أطلّع سعادة/ الطاير من وفد مجموعة "أندريتز "، على الخدمات التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبدياً رغبته في المشاركة في مشروعات الهيئة، حيث تعتبر المجموعة رائدة عالمياً في مجال الإنشاءات الهندسية وبناء الجسور والسدود والنظم والخدمات الكهروميكانيكية.