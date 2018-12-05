قروض تمويلية بلا فوائد لتطوير المستوى المعيشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلق بنك التنمية الاجتماعي منتج «آهل» بسقف تمويل يصل حتى 60 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، ضمن دور البنك المعني بالتمكين الاقتصادي ذو الأثر التنموي والاجتماعي.

وأوضح مدير عام البنك إبراهيم الراشد، أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لضمان تمكين الأفراد والأسر من الدعم المالي لتجاوز صعوباتهم الآنية وتطوير مستواهم المعيشي ليكونوا جزءا من المجتمع الحيوي والمنتج.

وأكد الراشد أن البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء، مبينا أن المنتج التمويلي الاجتماعي «آهل» يهدف لمساندة الأسرة التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتية.

من جانبه، أفاد المشرف العام على التمويل الاجتماعي في البنك فهد الخليوي بأن منتج «آهل» متاح عبر موقع البنك الالكتروني لمن أمضى على إغلاق تمويله السابق خمسة أعوام، حيث يحق له أن يتقدم بعد استيفائه شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحا أن التمويل يقدم بدون أي فوائد ويصل إلى 60 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا، مفيدا أن عدد من استفاد من خدمات ومنتجات البنك المختلفة منذ تأسيسه عام 1391 وحتى الآن بلغ أكثر من 8 ملايين مواطن ومواطنة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية والإنتاجية.