78 % من الأسر تنفق أقل من 10% على الكهرباء والوقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود أكثر من مليار لتر في 2018 في جميع مناطق المملكة، منها 97.74 % من مادة الغاز، بحسب نتائج «‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018» الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وأظهرت نتائج المسح أن نحو 78% من الأسر في السعودية تنفق أقل من 10% من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، المتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG).

الغاز يتصدر

ووصل حجم استهلاك الأسر من الديزل إلى 3.52 ملايين لتر تقريبا، وهو ما يمثل نحو 0.34 % من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الكيروسين أكثر 19.7 مليون لتر تمثل نحو 1.92 % من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز مليار لتر لعام 2018 تمثل 97.74 % من حجم الاستهلاك الكلي.

الإنفاق على الطاقة

وأظهرت نتائج المسح أن 35.14 % من الأسر في المملكة تنفق أقل من 5 % من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما 43.08 % من الأسر في المملكة تنفق ما بين 5 و10 % من دخلها على الطاقة، في حين تنفق 15.76 % من الأسر ما بين 11و15 %، وينفق 4.01 % من الأسر ما بين 16 و20 %، و2% فقط من الأسر تنفق أكثر من 20% من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.

1.45 % طاقة شمسية

ووفقا للنتائج فإن 100 % من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن تتوزع إلى 99.85 % من المساكن متصلة بشبكة الكهرباء العامة و0.11 % يستخدمون شبكة خاصة للكهرباء، و0.04 % يستخدمون المولد الخاص كمصدر للكهرباء، في حين أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت 1.45%.

84 % العدادات المستقلة

وأشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت 84.33.%، بينما 15.67 % من الأسر تشترك في عداد الكهرباء.

وفيما يتعلق باستخدام الوقود فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو 90.72 % من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيس للطبخ، بينما 8.74 % من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن 8.22 % من الأسر تستخدم الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ.

أبرز نتائج مسح الطاقة المنزلي 2018

حجم استهلاك القطاع المنزلي للوقود:

1,023,585,906 لترات الاستهلاك الكلي

الديزل 3,519,261 لترا تقريبا (0.34 %)

الكيروسين 19,691,996 لترا (1.92 %)

الغاز 1,000,374,649 لترا ( 97.74 %)

إنفاق الأسر على الكهرباء والوقود:

35.14 % من الأسر تنفق أقل من 5 % من دخلها

43.08 % من الأسر تنفق بين 5 و10 % من دخلها

15.76 % من الأسر تنفق بين 11و15 % من دخلها

4.01 % من الأسر تنفق بين 16 و20 % من دخلها

2 %من الأسر تنفق أكثر من 20% من دخلها

نوع شبكة الكهرباء:

99.85 % من المساكن متصلة بشبكة الكهرباء العامة

0.11 % من المساكن تستخدم شبكة خاصة للكهرباء

0.04 %تستخدم المولد الخاص كمصدر للكهرباء

العدادات الكهربائية:

84.33 % من الأسر تستخدم عدادات مستقلة

15.67 %من الأسر تشترك في عداد الكهرباء

طرق استخدام الطاقة بالطبخ:

90.72 %من الأسر تستخدم الغاز

8.74 %من الأسر تستخدم الكهرباء

أنماط الترشيد:

59.84 % من الأسر مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء

35.75 % من الأسر مهتمة بالترشيد بعض الشيء

4.41 %من الأسر غير مهتمة نهائيا بالترشيد

أدوات ترشيد: