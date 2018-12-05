شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سيناريوهات صادمة تغير تفكير المستثمرين في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

هل يشهد هذا العام دخول الاقتصاد الألماني مرحلة الركود؟، وتقوم «آبل» بتأمين التمويل لصالح «تسلا»؟، ويُقدم ترامب على طرد جيروم باول؟، ويحرز حزب العمال انتصاراً ساحقاً في المملكة المتحدة ليعين جيرمي كوربين في منصب رئيس الحكومة والذي سيتسبب بتحقيق التكافؤ بين الاسترليني والدولار الأمريكي؟



هذه التوقعات وغيرها التي أخذت شكل التساؤلات، أوردها «ساكسو بنك»، البنك الاستثماري المتخصص بالتداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت، ضمن تقريره العاشر بعنوان «التوقعات الصارمة لعام 2019»، والذي ركز على سلسلة من الأحداث بعيدة الاحتمال والتي قد يؤدي وقوعها إلى تشكيل أمواج صدمة في الأسواق المالية.



وفيما لا ينبغي النظر إلى تقرير «التوقعات الصارمة» باعتباره توقعات رسمية للأسواق في عام 2019 إلا أنه يمثل تحذيراً من التوزيع المحتمل للمخاطر بين المستثمرين الذين لا يعتقدون بإمكانية وقوع هذه الأحداث إلا بنسبة 1%.

وقال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين لدى «ساكسو بنك»: نشرنا التقرير على مدى ما يزيد عن عقد من الزمن، وأعتقد أن قائمة هذا العام تعتبر من أفضل التوقعات وأكثرها إثارة للدهشة، لأنها تشجع المستثمرين على التفكير بعيداً عن الأطر النمطية. ولا يجب اعتبار التوقعات الصارمة على أنها توقعات رسمية من جانب «ساكسو بنك» حول السوق، وإنما مجرد رصد للأحداث والتحركات في السوق، وخاصة التي قد تنطوي على تأثيرات خارجية تطال الآراء المتوافق عليها.

وفي حال تحقق بعض من هذه «السيناريوهات»، فقد نشهد في نهاية المطاف حدوث تحول سليم نحو مجتمعات أقل استدانة، وتجدد التركيز على الإنتاجية والثورة الاقتصادية الجديدة والعودة نحو اعتماد مفهوم العولمة وقواعد التنافس العادلة بعد فترة قصيرة جداً من نشوء الأزمة. ويتمثل الجانب السلبي في حال حدوث هذه التوقعات في إمكانية أن نشهد تدهوراً كبيراً في استقلالية البنوك المركزية، وحدوث انكماش ائتماني، وخسائر كبيرة في الأصول التي يعوّل عليها الجميع، وهي العقارات.



1

حملة أوروبية لسداد الديون

في عام 2019، تؤدي المستويات غير المستدامة للدين العام، والثورات الشعبوية، وارتفاع معدلات الفائدة لدى «البنك المركزي الأوروبي» - نتيجة لخفض/‏ تراجع معدلات السيولة، وتباطؤ النمو - إلى تصاعد حدة الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول سبل تجاوز الأزمة الجديدة.

وانتقلت حالة الضعف التي أصابت البنوك الإيطالية بما يشبه العدوى إلى البنوك الأوروبية. ويعتمد «البنك المركزي الأوربي» حالياً أسلوباً جديداً في عملياته لإعادة التمويل طويلة الأجل واتباع منهج استباقي للحد من الخسائر، ولكن لا تعتبر هذه الإجراءات كافية في ظل انتقال العدوى إلى البنوك الفرنسية. ولم يتبق أمام ألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والتي تعمل للحيلولة دون تفكك منطقة اليورو، سوى خيار واحد يتمثل بدعم عمليات التسييل النقدي.

ويعمل «الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي» على توسيع نطاق الولاية على تسييل الديون بالنسبة ل «البنك المركزي الأوروبي» وعلى جميع مستويات الديون بنسبة تفوق 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان سداد النسبة المتبقية من خلال مخطط سندات اليورو. واعتمد الاتحاد قاعدة مالية جديدة تسمح بتبادل 3٪ الأولى من الناتج المحلي الإجمالي في حالات العجز خلال العام 2020.



2

«أبل» تؤمّن تمويلً شراء «تسلا»

تدرك شركة «أبل» أنها إذا أرادت تعميق وصولها إلى قاعدة عملائها، فإن المجال التالي الذي يتعين عليها خوضه يتمثل في قطاع المركبات، حيث أصبحت السيارات مترابطة رقمياً بشكل أكبر.

فقد سبق لمؤسس الشركة الراحل، ستيف جوبز، أن أشار إلى حاجة الشركة لخوض مجازفات كبيرة وخطرة بغية تجنب الوقوع في حالة من الرضا عن النفس وعدم مواكبة المتطلبات المتغيرة في الأسواق. وانطلاقاً من إدراك حاجة شركة «تسلا» الماسة للمزيد من القوة المالية، وحاجة «آبل» إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية نحو قطاع السيارات وعلى نحو أعمق مما يوفره برنامج «آبل كاربلاي»؛ فستسعى «آبل» للاستحواذ على «تسلا». وستعمل «آبل» على توفير التمويل اللازم للصفقة من خلال تقديم علاوة بنسبة 40% من سعر السهم الذي يبلغ 520 دولاراً، ما يعني الاستحواذ على «تسلا» بسعر يزيد عن 100 دولار للسهم الواحد.



3

ترامب يطرد جيروم باول

في أعقاب اجتماع «لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة» الذي جرى خلال ديسمبر 2018، يوقع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بفارق أغلبية بسيطة من الأصوات على قرار برفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيتسبب بحدوث هبوط حاد في الاقتصاد والأسهم الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2019.

وبحلول فصل الصيف ومع تصاعد حالة الفوضى في أسواق الأسهم واتخاذ منحى العوائد الأمريكية اتجاهاً معاكساً، يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد باول، وتعيين نيل كاشكاري، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية مينيسوتا بدلاً منه.

ويعد كاشكاري من الأشخاص الطموحين والأكثر تساهلاً في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وسرعان ما أُطلق عليه لقب «المتساهل الأكبر»، ما يمهد الطريق أمام الرئيس ترامب لتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية التي تقام خلال النصف الثاني من عام 2020 عبر تقديمه وعوداً بتوفير خط ائتمان بقيمة 5 تريليونات دولار لشراء السندات الدائمة الجديدة من دون فوائد. ويصل التضخم إلى 6%، ويتم تسجيله بنسبة 3%، بينما بقيت سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة 1%. ويشكل ذلك خفضاً في قيمة المديونية يمكن الوثوق بجدواه من خلال تنفيذ سياسة الكبح المالي لحساب المدخرين.



4

جيرمي يحقق التكافؤ بين الاسترليني والدولار

ينجح حزب العمال في إحراز نصر ساحق في الانتخابات، ويقوم بتعيين جيرمي كوربين في منصب رئيس الحكومة للإيفاء بوعده المتمثل بإجراء إصلاحات شاملة، وإجراء استفتاء ثان على صفقة «بريكست» تتسم بطابع محدد، حيث تبدأ حكومة كوربين التي يهيمن عليها حزب العمال بإجراء حملة إصلاحية شاملة تشابه في نهجها النموذج الاشتراكي الذي تم اتباعه في منتصف القرن العشرين، وذلك بهدف الحد من التباينات الكبيرة في اقتصاد المملكة المتحدة. ويتم توظيف تدفقات الإيرادات الضريبية الجديدة، حيث سيقوم كوربين بتطبيق أول ضريبة عقارية تصاعدية تشهدها البلاد.

ويشهد الاسترليني هبوطاً حاداً ينجم عن مشكلة ثنائية الأوجه تتمثل بالعجز في الميزانية وغياب الاستثمارات في قطاع الأعمال. ويتراجع سعر الجنيه من نطاق 1.30 دولار أمريكي الذي حافظ عليه خلال النصف الثاني من عام 2018، ليدخل إلى حيز التكافؤ مع الدولار الأمريكي، ويسجل هبوطاً 20% - ويتساوى بذلك السعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مع الاسترليني الواحد للمرة الأولى في تاريخه.



5

«نتفليكس» على خطى سقوط «جنرال إلكتريك»

يشكل عام 2019 الفترة التي تتساقط فيها الهوامش الائتمانية كأحجار الدومينو في سوق سندات الشركات الأمريكية. ويبدأ ذلك بخسارة شركة «جنرال إلكتريك» لمصداقيتها في أسواق الائتمان، ما يدفع أسعار التأخر عن سداد الائتمان للارتفاع بأكثر من 600 نقطة نتيجة لحالة الهلع التي تصيب المستثمرين في أعقاب تجاوز قيمة ديون «جنرال إلكتريك» 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الشركة تدهوراً ملحوظاً في عملية توليد التدفقات النقدية. ويمتد نطاق تأثير ذلك واسعاً ليصل إلى «نتفليكس»، حيث يصاب المستثمرون بحالة من القلق المفاجئ نتيجة للرافعة المالية الضخمة للشركة، حيث ستبلغ نسبة الربح المعدل قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBIDTA) وبعد حسم النفقات الرأسمالية إلى 3.4 %،في حين ستبلغ قيمة الديون في الميزانية العمومية أكثر من 10 مليارات دولار. وسترتفع تكاليف التمويل لدى «نتفليكس» للضعف، ما يؤدي إلى إيقاف عجلة نموها وتراجع أسعار أسهمها. وما يزيد الأمور سوءاً هو الدخول المرتقب في عام 2019 لشركة «ديزني» إلى قطاع بث مقاطع الفيديو، ما يؤدي إلى تراجع نمو «نتفليكس» بشكل أكبر.



6

برنامج لإنقاذ العقارات الأسترالية

في عام 2019، شهدت سوق العقارات الأسترالية أزمة كارثية نجمت بشكل أساسي عن تراجع نمو الائتمان. وبعد اجتماع اللجنة الملكية، فإن كل ما تبقى من البنوك هو عمليات الإقراض المتجمدة والسجلات الخاصة بالرهون العقارية المثقلة بالديون وذات القيمة المبالغ فيها، ما أجبر البنوك على تشديد سياساتها المتعلقة بتقديم القروض. وتسقط أستراليا في حالة من الركود للمرة الأولى منذ 27 عاماً، في حين يؤدي تراجع أسعار العقارات إلى تدهور ثروات الأسر ومعدلات إنفاق المستهلكين. كما يسهم ذلك بحدوث تراجع حاد في الاستثمارات السكنية، والناتج الإجمالي المحلي. بينما يولد انفجار أزمة الديون المتعثرة ضغوطاً كبيرة على هوامش الأرباح ويتسبب بهبوط معدلات الفائدة. وتصبح مستويات انكشاف البنوك أكبر من قدرتها على التغطية بشكل مستقل، وتزداد الحاجة إلى توفير خطة للإنقاذ من قبل «بنك الاحتياطي الأسترالي» يمكن أن تشمل عمليات إعادة رسملة وتأمين الرهون العقارية في الميزانية العمومية للبنك.



7

ألمانيا تدخل الركود

لطالما كانت ألمانيا من البلدان الرائدة اقتصادياً على المستوى العالمي، حيث تسعى بشكل حثيث لتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة. ويعد قطاع تصنيع السيارات بمثابة جوهرة التاج بالنسبة للاقتصاد الألماني، حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد كان من المفترض لهذا القطاع قيادة النمو الاقتصادي للبلاد عبر بيع 100 مليون سيارة خلال العام 2018. ولكن لم تتمكن ألمانيا من بيع أكثر من 81 مليون سيارة، أي بما يزيد بنسبة 2% فقط عن مبيعاتها من السيارات خلال العام 2017، وهي نسبة تقل بمقدار يتراوح بين 5-10% عن معدلات النمو السنوية التي حققتها البلاد منذ مطلع الألفية الثالثة فما بعدها. وتشير التوقعات إلى أنه وبحلول العام 2040 ستكون 55% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة كلياً على مستوى العالم، و33% من الأسهم في هذا القطاع، من السيارات الكهربائية. ولكن ألمانيا بدأت منذ فترة وجيزة فقط بالتحول نحو السيارات الكهربائية، وهي متأخرة بمقدار أعوام كثيرة في هذا المجال، بينما ستسهم الرسوم الجمركية الأمريكية في زيادة الطين بلة بالنسبة لسلسلة التوريد والصادرات الألمانية من السيارات. وسيشهد العام 2019 وصول المشاعر المناهضة للعولمة إلى ذروتها، وإننا نتوقع حدوث حالة من الركود المبكرة مع حلول الربع الثالث من عام 2019.



8

أضرار انفجار شمسي بتريليوني دولار

تستمر الحياة على الأرض بفضل الطاقة التي تزودنا بها أشعة الشمس، ولكن هذه الكرة النارية المتوهجة والمكونة من الهيدروجين المشتعل ليست هادئة ومفيدة على الدوام. ووفقاً لأبحاث علماء الفلك، فإن الشمس عبارة عن مرجل هائل يحفل بالنشاط وقادر على إنتاج مستويات مذهلة من الأضرار الناجمة عن الانفجارات الشمسية، ولعل أسوأها هو «الانبعاث الكتلي الإكليلي» والذي يتضمن مواد ونظائر مشعة تطلقها الشمس. في عام 2019، وخلال انطلاقة الدورة الشمسية ال 25، لم يحالف الحظ كوكب الأرض، حيث تضرب عاصفة شمسية النصف الغربي للكرة الأرضية، ما يتسبب بسقوط معظم الأقمار الصناعية في الجانب الخطأ من الكوكب ليؤدي ذلك إلى حدوث فوضى عارمة في مجالات الخدمات اللوجستية/ السفر التي تعتمد بشكل أساسي على نظام تحديد الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة الكهربائية. وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك حوالي تريليوني دولار، وهو ما يقل بنسبة 20% عن السيناريو الأسوأ الذي تتوقعه دراسة أجريت في عام 2013 بدعم من بنك «لويدز» حول المخاطر المالية المحتملة من العواصف الشمسية.



9

ضريبة عالمية على النقل

يعاني العالم عاماً بعد آخر من تقلبات شديدة في الطقس، حيث تشهد أوروبا مجدداً صيفاً حاراً جداً، ما دفع العواصم حول العالم إلى قرع ناقوس الخطر. وفي الوقت الذي يتمتع فيه قطاعا الطيران والشحن الدولي بامتيازات ضريبية كبيرة، فقد أصبحا هدفين لضريبة النقل العالمية (جي تي تي) الجديدة، والتي تتضمن فرض ضريبة على التذاكر العالمية في مجالي الطيران وحمولات الشحن الضخمة والتي تقاس بالأطنان، حيث يرتبط مقدار الضريبة بكمية الانبعاثات الكربونية. وتم تحديد سعر الضريبة الجديدة ب 50 دولاراً على كل طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو سعر يتفوق بمقدار الضعف على المقترحات السابقة الخاصة بالضريبة، ويزيد عن متوسط الضريبة الذي وصل في عام 2018 إلى 15 يورو عن كل طن من الانبعاثات الكربونية، وذلك بموجب نظام تداول الانبعاثات الذي أقره الاتحاد الأوروبي. وتسهم ضريبة النقل العالمية الجديدة في رفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية والشحن البحري، ما يسهم في زيادة مستوى السعر العام لكون الضريبة الجديدة تشمل المستهلكين أيضاً. وكانت الولايات المتحدة والصين قد عارضتا سابقاً فرض ضريبة على وقود الطيران، مستندتين في ذلك إلى مقررات اتفاقية شيكاغو 1944.



10

التركيز على الإنتاجية بدلاً من الناتج

في خطوة مفاجئة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفصل الربيع، أعلنت كل من بينيلوبي جولدبرج، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، وجيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، نيتهما التوقف عن قياس الناتج المحلي الإجمالي، والذي تعتقدان أنه قد أخفق في قياس التأثير الحقيقي للخدمات منخفضة التكلفة والمستندة إلى التكنولوجيا، إلى جانب عجزه عن تفسير القضايا البيئية والتي تشهد عليها التأثيرات الخطيرة للتلوث على صحة الإنسان والبيئة في الهند وغيرها من المناطق حول العالم. ويعد مفهوم الإنتاجية واحداً من أكثر المصطلحات شيوعاً في عالم الاقتصاد وأقلها فهماً، ويشير ببساطة إلى حجم الإنتاج في كل ساعة عمل، ويمكن اعتباره من أفضل محددات مستويات المعيشة. وإذا كان أحد البلدان يتطلع إلى تحسين مستوياته، فإنه يتعين عليه زيادة إنتاج العامل الواحد بمقدار يزيد عما كان عليه سابقاً.