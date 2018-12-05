شكرا لقرائتكم خبر عن 13.3 مليون تداولات للمطلعين على 4 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت 4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي أمس، تداولات للمطلعين بقيمة 13.3 مليون درهم، تضمنت عمليات شراء على شركتين وبيع على شركتين أيضاً.

وشهدت «الخليج للملاحة» بيعاً للمطلعين بنحو 8.7 مليون سهم، بسعر 1.08 درهم للسهم الواحد، بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليون درهم، كما شهدت «تكافل الإمارات» بيعاً ب 1.62 مليون سهم، بسعر 1.7 درهم للسهم الواحد، بقيمة 2.76 مليون درهم. كذلك شهدت «أمانات القابضة» شراء للمطلعين بنحو 419 سهماً بقيمة 461 ألف درهم، كما شهدت «دبي للاستثمار» شراء بقيمة 671.2 ألف درهم، عبر شراء 519.5 ألف سهم.

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