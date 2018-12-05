الأسهم تعاود الارتفاع.. وزخم سيولة على «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة مليارية في الأسهم المحلية، بأول جلسة تداول، عقب إجازة العيد الوطني، بفضل الزخم الشرائي للأجانب والمؤسسات، مع اقتناصهم الأسعار المغرية لشريحة كبيرة من الأسهم، وفي مقدمتها القيادية.

ارتد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.68%، منذ منتصف يونيو/‏حزيران 2016، فيما تقلصت مكاسب سوق دبي المالي مع نهاية الجلسة إلى 0.27%، بعد أن وصلت المكاسب قرب 1%، وذلك بدعم قوي من الأسهم القيادية.

وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 1.11 مليار درهم، منها 882.15 مليون درهم في أبوظبي و232.8 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 243.8 مليون سهم، توزعت بواقع 101.6 مليون سهم في أبوظبي و142.2 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال 6349 صفقة.

وخطف سهم «أبوظبي الأول» الأنظار في سوق أبوظبي باستقطابه سوقاً بنحو 678.5 مليون درهم، مغلقاً عند 14.1 درهم، واستحوذ على 77% من إجمالي سيولة السوق، ليتزعم بذلك مشتريات الأجانب والمؤسسات.

كما تصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بنحو 70 مليون درهم، مغلقاً عند 4.58 درهم.

واستعاد مؤشر سوق أبوظبي الزخم الصعودي ليغلق عند 4898.16 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 3.12% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 3.68% و«أبوظبي التجاري» 3.82% و«الاتحاد الوطني» 2.2%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 3.37% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.84% بفعل سهم طاقة 2.56% وأدنوك للتوزيع 0.43% ودانة غاز 0.54%، بينما في المقابل هبط قطاع العقار بنسبة 0.13% نتيجة تراجع سهم رأس الخيمة العقارية 1.96% ومنازل 1.25% رغم صعود «إشراق» 0.37% مع استقرار سهم الدار.

من جانبه ارتفع سوق دبي ليصل إلى مستوى 2675.87 نقطة بدعم صعود أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق دبي بدعم صعود قطاع العقارات بنسبة 0.79% مع ارتفاع سهم «إعمار» 1.78% و«أرابتك» 3.48%، في مقابل تراجع دريك أند سكل 2.6% وديار 2.5% والاتحاد العقارية 0.9% وداماك 0.53% و«إعمار للتطوير» 0.4%.

وصعد قطاع البنوك مع ارتفاعه بنسبة 0.34% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.57% و0.22% على التوالي.

في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.97% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» بنسبة 4.44% على الرغم من صعود «شعاع كابيتال» 3.03% مع استقرار سوق دبي المالي.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات في سوق العاصمة، ثم سهم «اتصالات» مستقطباً نحو 100.5 مليون درهم، وأغلق عند 17.18 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 30.8 مليون درهم، مغلقاً عند 8.15 درهم.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بنحو 70 مليون درهم، مغلقاً عند 4.58 درهم تلاه سهم «دبي للاستثمار» بتداولات بقيمة 35.4 مليون درهم، ليغلق عند 1.29 درهم، ثم بنك دبي الإسلامي بسيولة 27.2 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 5.27 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي، جاء في المقدمة سهم «الأثمار القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.3%، مغلقاً عند 0.32 درهم، فيما كان «أملاك للتمويل» الأكثر تراجعاً بنحو 6.37%، وأقفل عند 0.38 درهم.

وجاء سهم «بنك الفجيرة الوطني» في صدارة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي بالحد الأعلى بنسبة بلغت 15% عند 3.91 درهم، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.32% إلى 0.62 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 215.4 مليون درهم، منها 213.7 مليون درهم للأجانب و1.63 مليون درهم فقط للعرب، في المقابل اتجهت تداولات المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو التسييل بصافي استثمار 215.4 مليون درهم، منها 149.02 مليون درهم للمواطنين و66.3 مليون درهم للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات أبوظبي الأول ودبي الإسلامي وسوق دبي المالي وإعمار العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دبي للاستثمار وديار للتطوير ودي إكس بي ودانة غاز.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 40.7 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 14.37 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 40.7 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 14.37 مليون درهم محصلة شراء.