تعزيزالتعاون بين سوق دبي المالي و«شؤون القصّر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع سوق دبي المالي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة تيسير وتسهيل الإجراءات المشتركة بشأن وقف الأوراق المالية ودعم جهود السوق والمؤسسة الرامية إلى ما فيه خير المجتمع الإماراتي.

تم توقيع الاتفاقية من جانب عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتيح الاتفاقية إضافة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي كمستثمر مسجل لدى السوق، بحيث يتسنى له تنفيذ طلبات التحويل من حسابات المستثمرين إلى حساب الوقف الخيري الخاص بالمؤسسة، وذلك بغرض إدارة وقف الأوراق المالية واستلام الأرباح النقدية الخاصة عن طريق التحويل المصرفي.

وكان سوق دبي المالي، قد أطلق خدمة «وقف الأوراق المالية» في العام 2017 في إطار «عام الخير»، وشهد العام الحالي تسارعاً في وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة وقف الأوراق المالية تماشياً مع مبادرات «عام زايد».

وقال عيسى كاظم: «يحرص سوق دبي المالي على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات والهيئات في الدولة بما يحقق الغايات المنشودة ويخدم الصالح العام، وذلك عبر السعي الحثيث إلى توفير الأطر المناسبة لتضافر جهود مختلف الجهات من أجل تعزيز بيئة العمل واستكشاف آفاق التطوير، وفي هذا السياق، يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بما يوفر الإطار الملائم لتنظيم العلاقة بين الجانبين بشأن كل المعاملات والإجراءات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في توفير آلية سلسة وفعالة تعزز جهود الوقف وغيرها من أعمال الخير بما يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة».

وقال علي المطوّع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «انطلاقاً من مبدأ «الوقف للجميع»، الذي تنتهجه مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر لنشر ثقافة الوقف وترسيخها على أوسع نطاق، نلتزم في المؤسسة بإتاحة مجال المساهمة لمختلف الفئات من الأفراد والمؤسسات عبر توفير خيارات مبتكرة تسهّل المشاركة في الوقف لتمكين مزيد من شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يأتي تعاوننا مع سوق دبي المالي، الرائد إقليمياً وعالمياً في الخدمات المالية المتطورة المواكبة لأحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية، لنسهّل على المستثمرين والمتبرعين تحويل أوقافهم مباشرة إلى الحساب الموحد لوقف الأوراق المالية الخيري التابع للمؤسسة».