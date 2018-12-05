«أوبك» بين مطرقة ترامب وسندان تراجع أسعار النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع الدول المنتجة للنفط من منظمة «أوبك» وخارجها في فيينا غدا الخميس لمدة يومين لمناقشة خفض إنتاجها من الخام، وسط سعيها لحماية إيراداتها بينما تتعرض لضغوط هائلة من الولايات المتحدة بغية ضمان انخفاض الاسعار.



وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً في تعاملات، أمس الثلاثاء؛ حيث ارتفع «برنت» فوق 62 دولاراً للبرميل فيما تذبذب الخام الأمريكي بعد أن سجل في بداية التعاملات ارتفاعا وحقق 54 دولاراً للبرميل تسليم يناير/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كانون الثاني المقبل، وذلك وسط توقعات بتخفيض الإمدادات، التي تقودها «أوبك»، وبتخفيض إلزامي في الإنتاج الكندي.



اتفقت السعودية وروسيا، وهما من أكبر مصدرين للنفط في العالم على خفض الإنتاج، رغم عدم الاتفاق على كمية الخفض النهائية.



وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي، فقد واصل مخزون النفط الأمريكي ارتفاعه للأسبوع العاشر على التوالي؛ حيث جاء الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر الماضي أكبر من توقعات المحللين.



وقالت أربعة مصادر: إن أوبك مع حلفائها يعملون صوب اتفاق؛ لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفض إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.



وتجتمع أوبك غداً ثم تجري محادثات مع حلفاء؛ مثل روسيا يوم الجمعة وسط تراجع في أسعار النفط؛ نتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي، وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي؛ جرّاء زيادة الإنتاج الأمريكي.



وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كانون الثاني؛ لكنها تتعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للمساعدة في دعم الاقتصاد العالمي بأسعار نفط أقل.



وقالت المصادر، ثلاثة من منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومصدر من خارجها: إن الاجتماع يُعقد في وضع صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهماً للتوصل إلى اتفاق.



وقال مصدر آخر في أوبك «السعوديون يعملون جاهدين على الخفض؛ لكن إذا قالت روسيا لا خفض، فإن (أوبك) لن تخفض».



وأشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تسهم بنحو 140 ألف برميل يومياً في الخفض؛ لكن أوبك، التي تهمين عليها دول من الشرق الأوسط تصر على أن تخفض موسكو الإنتاج بما بين 250 و300 ألف برميل يومياً. وقال مصدران في أوبك: إن المحادثات تركز على خفض بنسب متساوية يدور بين ثلاثة و3.5% من مستويات الإنتاج المسجلة في أكتوبر/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تشرين الأول، دون استثناءات لأي عضو.



كما قالت المصادر: إن أوبك قد تؤجل قرار الخفض؛ إذا لم تجر تلبية المعيار الرئيسي؛ مثل مشاركة روسيا، على الرغم من أن فعل هذا سيعني انخفاض الأسعار مجدداً.



وأضاف المصدر «بمقدور أوبك دوماً الاجتماع مجدداً في فبراير/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شباط، على سبيل المثال، واتخاذ قرار بشأن الخفض حينها. غير القادرين على التعاون أو غير الراغبين فيه سيرغبون في الخفض وقتها». وأصرت السعودية في السابق على ضرورة خفض الإنتاج.



ولم يتضح ما إذا كان التحول الواضح في الموقف نجم جرّاء استخدام أوبك لأسلوب التفاوض لدفع روسيا إلى المشاركة، أو بسبب ضغط من ترامب؛ لمنع حدوث خفض في الإنتاج.



وقال بينجامين لو من شركة فيليبس فيوتشرز بسنغافورة «من المرجح أن ترتفع أسعار النفط تدريجياً هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين لخفض العرض من جانب أوبك» في إشارة إلى مجموعة المنتجين وروسيا، وتلتقي «أوبك» غداً الخميس في فيينا، بالنمسا؛ للاتفاق على سياسة إنتاج مشتركة، وتناقش «أوبك» أيضاً السياسة مع روسيا العملاقة المنتجة خارج أوبك.



وكانت كندا قد ساعدت أوبك في جهودها؛ لكبح جماح العرض الزائد من الطلب يوم الأحد أمام المنتجين في ألبرتا؛ لتخفيض الإنتاج بمقدار 325 ألف برميل يومياً إلى أن يتم تقليل الفائض في المخزن.



ويمثل ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر مشكلة أمام أوبك (حيث نما الناتج من مليوني برميل يومياً في العام إلى أكثر من 11.5 مليون برميل يومياً.



وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، أمس الثلاثاء،: إن أوبك يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل؛ من أجل تحقيق استقرار سعر الخام، والحد من الأضرار، التي تلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط.(وكالات)



استيراد الخام الأمريكي



أفادت مصادر بقطاع النفط وبيانات «رفينيتيف ايكون»، أن الصين استوردت أولى شحناتها من النفط الخام الأمريكي في نحو شهرين، الأسبوع الماضي، في صفقة أبرمتها شركة تكرير مستقلة مع إحجام الشركات الأكبر حجماً عن الشراء وسط التوترات التجارية.



وأحجم المشترون الصينيون إلى حد كبير عن شراء النفط الأمريكي خلال الحرب التجارية بين البلدين؛ خشية الوقوع تحت طائلة الرسوم الجمركية. وقال المسؤول التنفيذي، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب سياسة الشركة «قررنا شراء هذه الشحنة الأمريكية؛ لأنها توفر قيمة جيدة مقابل الكلفة».