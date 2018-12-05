شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعو للتعاون في «الذكاء الاصطناعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الشركات الأوروبية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ألتماير خلال القمة الرقمية في مدينة نورنبيرج الألمانية أمس الثلاثاء: «لن تستطيع شركة أوروبية واحدة -حتى لو كانت كبيرة- أن تكون بمفردها أفضل من الأطراف الفاعلة الأمريكية الكبيرة»، مضيفا أن الحل يكمن لذلك في التعاون والربط بين القوى.

وذكر ألتماير أنه يتعين الوقوف على مواطن العقبات في قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار، «حتى يمكن لهذه الشركات التعاون وإنشاء طرف فاعل جديد»، مضيفا أنه تحدث بالفعل مع شركات حول هذا الأمر، دون أن يذكر أسماء هذه الشركات، وقال: «سيكون خطأ ساذجا أن أكشف عن أوراقي».

ووصف ألتماير الفكرة بأنها المشروع الأكثر طموحا في مجال السياسة الصناعية على مدار العقود الماضية، مضيفا أن هذا المشروع يحتاج إلى تحضيرات معينة.

يذكر أن ألتماير دعا في يوليو/تموز الماضي إلى تعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات، والتي تعتبر نموذجا رائدا للمنافسة الأوروبية المشتركة في هذا القطاع.(د ب أ)