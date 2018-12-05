«راكز» تروج لفرص الاستثمار الصناعي في نيودلهي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أقامت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) «منتدى استثمار الأعمال»، الذي يأتي هذا العام في دورته الثانية في العاصمة الهندية، نيودلهي؛ حيث شكّل المنتدى فرصة أمام مجموعة رفيعة المستوى من كبار قادة الأعمال الهنود، للتعرّف إلى فوائد توسيع نطاق أعمالهم وصولاً إلى رأس الخيمة.

أقيمت فعاليات المنتدى في فندق «تاج محل» في نيودلهي في 28 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني؛ وذلك بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي» للخدمات المهنية؛ بغرض جذب المزيد من رجال الصناعة الهنود إلى الاندماج في المنظومة الصناعية للإمارة.

وأقيم هذا الحدث الرسمي بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورامي جلاّد المدير التنفيذي لمجموعة راكز، وجاء انعقاده بعد النجاح الهائل، الذي حققه المنتدى الأول، الذي أقيم العام الماضي في مومباي، وقد أشار جلاّد إلى عمق العلاقات والأواصر القوية التي تتمتع بها الهند وتجمعها بالهيئة؛ حيث تستضيف «راكز» على أرضها ما يزيد على 3100 شركة هندية صغيرة إلى متوسطة، وأكثر من 230 مكتباً من مكاتب القادة الصناعيين الهنود، أي ما يشكّل تقريباً رُبع إجمالي عدد شركات راكز، وأضاف جلاّد أن راكز أنهت في هذا العام وحده إجراءات تسجيل ما يقرب من 700 شركة جديدة من أصل أكثر من 11,000 استفسار تلقته من رجال أعمال هنود منذ مطلع شهر يناير/‏‏كانون الثاني الماضي.

وتأكيداً على ما سبق، صرّح جلاّد أيضاً بأنهم كانوا منشغلين جداً بالتواصل مع الشركات الهندية هذا العام، جاء ذلك عقب افتتاح مكتب جديد للهيئة في مومباي، والترويج لميزاتها في 6 مدن هندية أخرى، وقد تبع ذلك انعقاد منتدى استثمار الأعمال الثاني، الذي جاء تتويجاً لما بذلناه من مجهودات حثيثة في شبه القارة الهندية في عام 2018. كما أضاف جلاّد أن المنتدى كان منصة رائعة للتواصل مع كبار القادة الصناعيين الهنود.