679 مليوناً تداولات «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”



ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 2.68%، ليغلق عند 4898.15 نقطة، بدعم من قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين، وسط تراجع الاستثمار والعقار والخدمات.

شهد السوق سيولة نشطة بقيمة 882.1 مليون درهم، وسط تداولات ب 101.6 مليون سهم، نفذت عبر 2829 صفقة، ارتفعت فيها أسعار 15 شركة، وتراجعت أسعار 8 شركات.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة ب 678.6 مليون درهم، تلاه «مجموعة اتصالات» بتداول 100.54 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداول 30.88 مليون درهم، و«الدار العقارية» بتداول 22.17 مليون درهم، و«واحة الزاوية» بتداول 20.7 مليون درهم.

وسجل «الفجيرة الوطني» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 15% إلى 3.9 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 10.23% إلى 0.47 درهم، و«أسمنت رأس الخيمة» 10% إلى 0.65 درهم و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 7.22% إلى 3.86 درهم و«أبوظبي التجاري» 3.82% إلى 8.15 درهم.

وشهد «التجاري الدولي» أكبر نسبة تراجع ب 9.32% إلى 0.66 درهم، و«العالمية القابضة» 4.39% إلى 1.09 درهم، و«بنك الشارقة» 2.78% إلى 1.05 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 1.96% إلى 0.500 درهم.